Палата представителей США отклонила резолюцию об ограничении полномочий Трампа в войне против Ирана

Палата представителей Конгресса США не смогла принять резолюцию, которая ограничивала бы полномочия президента Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана без одобрения законодателей.

212 конгрессменов поддержали документ, а 219 выступили против, в результате чего инициатива была отклонена.

Сообщается, что среди республиканцев резолюцию поддержали только два члена Палаты представителей – Томас Масси и Уоррен Дэвидсон. В то же время четыре демократа проголосовали против документа, присоединившись к большинству республиканцев.

Подавляющее большинство представителей Республиканской партии в Конгрессе публично поддерживают действия Белого дома. По их мнению, президент имеет право, в соответствии с принятым в 1973 году законом о военных полномочиях, наносить ограниченные военные удары без предварительного разрешения Конгресса.

Накануне аналогичная инициатива была отклонена и в Сенате США.