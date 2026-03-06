x
06 марта 2026
|
последняя новость: 01:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
06 марта 2026
|
06 марта 2026
|
последняя новость: 01:35
06 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Палата представителей США отклонила резолюцию об ограничении полномочий Трампа в войне против Ирана

США
Дональд Трамп
Война с Ираном
время публикации: 06 марта 2026 г., 00:47 | последнее обновление: 06 марта 2026 г., 00:51
Палата представителей США отклонила резолюцию об ограничении полномочий Трампа в войне против Ирана
AP Photo/Tom Brenner

Палата представителей Конгресса США не смогла принять резолюцию, которая ограничивала бы полномочия президента Дональда Трампа по ведению военных действий против Ирана без одобрения законодателей.

212 конгрессменов поддержали документ, а 219 выступили против, в результате чего инициатива была отклонена.

Сообщается, что среди республиканцев резолюцию поддержали только два члена Палаты представителей – Томас Масси и Уоррен Дэвидсон. В то же время четыре демократа проголосовали против документа, присоединившись к большинству республиканцев.

Подавляющее большинство представителей Республиканской партии в Конгрессе публично поддерживают действия Белого дома. По их мнению, президент имеет право, в соответствии с принятым в 1973 году законом о военных полномочиях, наносить ограниченные военные удары без предварительного разрешения Конгресса.

Накануне аналогичная инициатива была отклонена и в Сенате США.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 05 марта 2026

Сенат США отклонил резолюцию о необходимости одобрения Конгресса для ударов по Ирану