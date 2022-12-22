"Мы должны победить Кремль на поле битвы". Зеленский выступил перед Конгрессом США

Президент Украины Владимир Зеленский выступил вечером в среду, 21 декабря, в Вашингтоне перед сенаторами и членами Палаты представителей США. Текст его речи цитирует агентство "Интерфакс-Украина".

"Украинцы победили – и это дает нам смелость, которой увлекается мир. Американцы победили – и потому вам удалось объединить глобальное сообщество ради защиты свободы и международных правил. Европейцы победили – вот почему Европа сейчас наиболее сильна и независимая, чем когда-либо в своей истории", – сказал Зеленский.

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"Именно мы должны победить Кремль на поле битвы. Это битва не только за землю, за ту или иную часть Европы. Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность людей – украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, в каком мире будут жить наши дети и внуки и их дети и внуки", – заявил президент Украины.

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По словам Зеленского, "это сражение нельзя заморозить или отложить. Его нельзя игнорировать, надеясь, что океан или что-то остальное защитят сами по себе. От Соединенных Штатов и до Европы, от Латинской Америки и до Африки, от Китая и в Австралию – мир слишком взаимосвязан, чтобы кто-то один мог остаться где-то в стороне – и одновременно с этим в безопасности, когда продолжается такая битва".

В следующем году, сказал Зеленский, настанет время, когда украинская смелость и американская решимость должны гарантировать будущее нашей с вами свободы.

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Зеленский упомянул Бахмут, который российские войска штурмуют постоянно. "Но украинский Донбасс стоит. Российская армия использует против Бахмута и других наших городов на передовой все, что может. Преимущество оккупантов в артиллерии очень ощутимо. У них в разы больше снарядов, чем у нас. Они используют в разы больше ракет и авиации, чем мы когда-либо имели. Но наши силы обороны выстоят. Украина выстоит и никогда не сдастся!", – сказал Зеленский.

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"Мы нуждаемся в вашей помощи, чтобы не просто выстоять в таких боях, а чтобы переломить это. Чтобы победить на поле битвы. Нам нужно больше артиллерии в следующем году, пушек и снарядов – чтобы Бахмут был не только крепостью, которая перемалывает русскую армию, а чтобы – как битва под Саратогой – борьба за Бахмут изменила ход и нашей войны за независимость", – сказал президент Украины.

Зеленский напомнил об использовании российской армией иранских дронов. "Иранские дроны-камикадзе, летящие со стороны России сотнями, стали угрозой нашей критической инфраструктуре. Так один террорист находит другого, чтобы воевать против свободного мира... И это вопрос времени – когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас", – сказал Зеленский.

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Украина, отметил Зеленский, никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на украинской земле вместо украинцев. "Управлять современными американскими танками и самолетами – могут украинские солдаты. Так что ваша поддержка – критически важна. Как и финансовая помощь – будет правильным и своевременным предоставить финансовый пакет на 2023 год", – сказал президент.

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Зеленский также напомнил о Формуле мира, предложенной Украиной. "Каждый из вас, уважаемые члены Конгресса, может способствовать ее реализации. Чтобы лидерство Америки оставалось бесспорным. Вы можете усиливать санкции так, чтобы вынудить Россию ощущать, насколько разрушительна ее агрессия. В ваших же силах – помочь нам привлечь к ответственности всех, кто развязал эту непровоцированную и незаконную войну", – сказал президент.

"Через два дня мы будем праздновать Рождество. Возможно, при свечах. Не потому, что так сентиментальнее. А потому, что не будет света. Прямо сейчас как следствие российских ударов больше десяти миллионов человек в Украине – без электричества. Миллионы – без тепла и воды. И мы не жалуемся. Мы не смотрим – кому легче", – сказал он.

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"Мы пройдем свою войну за независимость. Мы встретим это Рождество – и если не будет электричества, свет нашей веры в себя все равно не угаснет. Если будут российские ракеты – мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище в вечер перед Рождеством – украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга. И мы услышим миллионы голосов украинцев, которые все желать одного – победы!" – заявил Зеленский.

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Владимир Зеленский также передал спикеру Палаты представителей Нэнси Пелоси флаг, который его просили передать защитники Бахмута. Со своей стороны американские конгрессмены подарили Зеленскому американский флаг, который был снят с Капитолия.