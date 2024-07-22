Демократические "тяжеловесы" объединяются вокруг Харрис

Уже более 500 делегатов Национального съезда Демократической партии заявили, что поддерживают вице-президента Камалу Харрис в качестве кандидата на пост президента США. Ее кандидатуру в качестве своей преемницы выдвинул президент Джо Байден.

Съезд пройдет в августе в Чикаго. В его работе будут участвовать 4700 делегатов. Предполагается, что партийный форум поддержит Харрис, за которую выступают и представители демократического руководства. Именно она является фигурой, способной предотвратить внутрипартийную борьбу.

"В 2020 году моим первым решением как кандидата в президенты США стал выбор Камалы Харрис в качестве вице-президента. Это было лучшим решением в моей жизни. Демократы, пришло время объединиться и победить Трампа. Давайте сделаем это", – написал Байден.

Среди тех, кто поддержал Харрис, – губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, министр транспорта Питер Буттиджич, чета Клинтонов, лидер прогрессивного лагеря Демократической партии Александра Окасио-Кортес.

"Для меня большая честь получить поддержку президента. Моя задача – победить в борьбе за номинацию", – сообщила сама Харрис, которая на данный момент не выступила с программным заявлением.