Axios: Байден вышел, но не ушел; каковы шансы Харрис

Вице-президент США Камала Харрис имеет хорошие шансы на то, чтобы стать кандидатом в президенты от Демократической партии после выхода Джо Байдена из президентской кампании. Но остаются вопросы.

Как отмечают в публикации Axios Сарин Хабешиан и Натали Дахер, если бы Байден не только вышел из гонки и порекомендовал Харрис в качестве кандидата в президенты, но и заявил бы о своей отставке, то шансы его преемницы на выдвижение кандидатом в президенты от демократов резко бы возросли, так как ее воспринимали бы как знаковую историческую фигуру – первую женщину на посту президента США. Однако Байден решил доработать до конца своей каденции и не покидать Белый дом.

Подчеркивается и тот факт, что один кандидат в президенты не может "передать" голоса делегатов другому кандидату. У Харрис есть очевидное преимущество перед другими кандидатами, но ее выдвижение в качестве кандидата в президенты не гарантировано.

Предположительно, комитет по правилам Национального съезда Демократической партии (который начинается 19 августа) проведет заседание и обсудит структуру выбора кандидата в президенты.

Возможно, перед съездом Демократическая партия проведет виртуальное голосование вокруг одного кандидата. Если это не удастся, может быть проведено открытое собрание.