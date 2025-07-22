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Московский суд санкционировал заочный арест Юрия Дудя

Россия
время публикации: 22 июля 2025 г., 20:16 | последнее обновление: 22 июля 2025 г., 20:16
Московский суд санкционировал заочный арест Юрия Дудя
Wikipedia.org. Фото: Никита Андреев

Басманный районный суд Москвы санкционировал заочный арест журналиста и блогера Юрия Дудя, который заочно обвиняется в осуществлении целенаправленного сбора сведений в области военной и военно-технической деятельности РФ. Об этом сообщает ТАСС.

"Ему заочно предъявлено обвинение в неисполнении установленной законодательством Российской Федерации обязанности по представлению в уполномоченный орган документов, необходимых для включения в реестр иностранных агентов, совершенное лицом, осуществляющим целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранными источниками могут быть использованы против безопасности Российской Федерации (ч. 3 ст. 330.1 УК РФ)", – говорится в сообщении суда.

Статья, по которой обвиняется Дудь, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

О возбуждении дела главное следственное управление Следственного комитета России сообщило 1 июля.

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