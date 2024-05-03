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Палестинские журналисты награждены премией UNESCO за освещение войны в Газе

время публикации: 03 мая 2024 г., 01:00 | последнее обновление: 03 мая 2024 г., 01:00
Палестинские журналисты награждены премией UNESCO за освещение войны в Газе
AP Photo/Pierre Gleizes

В четверг, 2 мая, в Сантьяго на Всемирной конференции по свободе прессы состоялась церемония награждения палестинских журналистов, освещающих события в Газе, премией UNESCO, учрежденная в память о колумбийском журналисте Гильермо Кано. Об этом сообщается на официальном сайте ООН. Имена лауреатов в официальном пресс-релизе не называются.

Председатель международного жюри Маурисио Вайбель, представляя лауреатов сказал: "В эти мрачные и безнадежные времена мы хотим выразить солидарность и признание тем палестинским журналистам, которые освещают этот кризис в столь драматических обстоятельствах. Мы, как человечество, в огромном долгу перед их мужеством и приверженностью свободе слова".

На конференции было выражено сожаление в связи с гибелью в Газе после 7 октября при исполнении служебных обязанностей работников СМИ. В заявлении UNESCO говорится о 26 погибших журналистах.

"В этом году церемония вручения премии вновь напоминает нам о важности коллективных действий для того, чтобы журналисты во всем мире могли продолжать выполнять свою важнейшую работу по информированию и расследованию фактов", – подчеркнула Генеральный директор UNESCO Одри Азуле.

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