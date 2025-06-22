Трамп поздравил Нетаниягу с успешной атакой США на иранские ядерные объекты

Президент США Дональд Трамп выступил с обращением к нации через несколько часов после того, как объявил об успешной атаке на три ядерных объекта Ирана – Фордо, Натанз и Исфахан.

Его сопровождали вице-президент Дж. Д. Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет.

"Сегодня вечером я могу сообщить миру, что удары были ошеломляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью и окончательно уничтожены", – сказал Трамп.

Трамп заявил, что американский удар по ядерным объектам Ирана был массированным и точным. Он сказал, что, по его мнению, "ближневосточный хулиган Иран" теперь должен заключить мир.

Американский президент подчеркнул, что цель ударов состояла в ограничении ядерных возможностей Ирана.

При этом Трамп заявил о готовности США нанести новые удары, если проблема Ирана урегулирована не будет. В то же время он выразил надежду на то, что американской армии больше не понадобится применять силу против Ирана. "Либо будет мир, либо Иран ждет куда более серьезная трагедия", – сказал он.

Дональд Трамп поздравил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу с успешной атакой на иранские ядерные объекты. Он подчеркнул, что США полностью уничтожили объекты Ирана по обогащению урана.

По оценке Трампа, ликвидированы "самые сложные цели" в Иране. "Но там еще много осталось", – отметил он.

Ранее Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана. При этом он заявил, что самолет ВВС США сбросил "полный боезапас бомб" на ядерный объект в Фордо. На своей странице в соцсети Truth Social он опубликовал следующую запись: "Мы завершили нашу очень успешную атаку на три ядерных объекта в Иране, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Все самолеты сейчас находятся за пределами воздушного пространства Ирана. Полный комплект БОМБ был сброшен на основной объект, Фордо. Все самолеты благополучно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов. В мире нет других военных, которые могли бы сделать это. ТЕПЕРЬ НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ МИРА! Спасибо за ваше внимание к этому вопросу". Затем на странице Трампа появилось короткое сообщение: "Фордо больше нет".

Американские источники сообщают: на ядерный объект в Фордо было сброшено в общей сложности шесть бомб GBU57, с подводной лодки было запущено 30 ракет "Томагавк" по ядерным объектам в Натанзе и Исфахане.

Представители США связывались с властями Ирана по дипломатическим каналам, предупреждая, что могут быть нанесены удары по ядерным объектам. При этом, как отмечает CBS News, Тегерану дали понять, что Вашингтон не стремится к смене власти в Иране. "США дипломатическим путем связывались с Ираном в субботу, чтобы дать понять, что удары – это весь план США, и что усилия по смене режима не планируются", – передает CBS News.

Израильский чиновник заявил изданию Axios, что администрация Трампа заранее уведомила Израиль о предстоящих ударах ВВС США по ядерным объектам в Иране, осуществленных в ночь на 22 июня. Другой высокопоставленный израильский чиновник сообщил Axios, что для удара использовались бомбардировщики-невидимки B-2.

Ранее сообщалось, что шесть бомбардировщиков B-2 вылетели с базы ВВС США в штате Миссури и направляются на американскую базу на острове Гуам в Тихом океане. Эти бомбардировщики – единственные самолеты, которые могут нести противобункерную бомбу GBU-57, которая считается способной уничтожить укрепленный ядерный объект Ирана в Фордо.

При этом на Ближнем Востоке и в Европе сейчас находятся значительные силы американской военной авиации, готовой атаковать Иран.

Несколько дней назад израильские официальные лица сообщили администрации Трампа, что не хотят ждать две недели, пока будет достигнуто соглашение с Ираном о демонтаже ключевых объектов ядерной программы, об этом писало агентство Reuters. При этом было заявлено, что Израиль готов в одиночку атаковать подземный ядерный объект в Фордо – "жемчужину ядерной программы Ирана". Судя по источникам Reuters, напряженный телефонный разговор на эту тему состоялся в четверг, 19 июня. С израильской стороны в разговоре участвовали премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, министр обороны Исраэль Кац и начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир.

Перевод текста обращения Дональда Трампа

"Ключевые ядерные объекты иранского режима – Фордо, Натанз и Исфахан – были названиями, которые все слышали годами, пока режим был занят этим разрушительным проектом. Нашей целью было уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу, исходящую от крупнейшего в мире государства-спонсора терроризма. Сегодня вечером я могу сообщить миру, что эти удары были ошеломляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью и окончательно уничтожены. Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен встать на путь мира. Если он этого не сделает, будущие удары будут намного масштабнее. В течение 40 лет Иран скандировал "Смерть Америке" и "Смерть Израилю"... Мы потеряли более тысячи наших людей, и сотни тысяч погибли непосредственно из-за их ненависти по всему Ближнему Востоку и по всему миру. Особенно много <погибли> от рук генерала Касема Сулеймани. Я давно решил, что не позволю этому продолжаться. И это не будет продолжаться. Я хочу поблагодарить и поздравить премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Мы работали вместе как команда, возможно, как никакая другая команда в истории. Мы сделали огромный шаг к устранению этой ужасной угрозы Израилю. Я также хочу поблагодарить израильских военных за их исключительную работу. И самое главное, я хочу поздравить великих американских патриотов, которые управляли этими удивительными машинами сегодня вечером, и всех военных США за операцию, подобной которой мир не видел десятилетиями. Я надеюсь, что их услуги больше никогда не понадобятся в этом качестве. Я надеюсь на это. Я также хочу поздравить генерала Дэна Рэйзина-Кайна, председателя Объединенного комитета начальников штабов, который является замечательным генералом, и все блестящие военные умы, которые участвовали в этой атаке. Но эта ситуация не может продолжаться. Либо будет достигнут мир, либо Иран столкнется с катастрофой, гораздо большей, чем та, что мы видели за последние восемь дней. Не забывайте, осталось много целей. Сегодняшняя атака, несомненно, была самой сложной и, возможно, самой смертоносной. Но если мир не будет достигнут в ближайшее время, мы перейдем к другим целям, с точностью, скоростью и мастерством. Большинство из них можно уничтожить за считанные минуты. Ни одна армия в мире не смогла бы сделать то, что мы сделали сегодня вечером, даже близко. Ни одна армия никогда не была способна провести операцию, подобную той, что была осуществлена сегодня вечером".