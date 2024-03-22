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ФСБ РФ: 40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

время публикации: 22 марта 2024 г., 21:19 | последнее обновление: 22 марта 2024 г., 21:48
ФСБ РФ: 40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в "Крокус Сити Холле"
AP Photo/Dmitry Serebryakov

По предварительным данным, 40 человек погибли и более 100 пострадали в результате теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили в центре общественных связей ФСБ.

"Предварительно, в результате теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" на данный момент 40 погибших и более 100 пострадавших", – сообщили в ФСБ.

Вечером в пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", концертном зале на северо-западе Москвы, где проходил концерт группы "Пикник", началась стрельба. Как сообщили СМИ, как минимум трое мужчин в камуфляже открыли огонь по посетителям концертного зала.

Примерно через полчаса после первого сообщения о стрельбе и пожаре в концертном зале "Крокус Сити Холл" на северо-западе Москвы, российские телеграм-каналы сообщили о новых взрывах в здании.

Сообщалось, что в горящем здании могут быть заблокированы несколько сотен человек. К месту происшествия прибыл спецназ и пожарные, проводится эвакуация.

На место прибыли сотрудники СОБРа и ОМОНа. В здании могут находиться заложники. На место происшествия прибыл также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

На месте работают около 70 бригад "скорой помощи".

Российские власти назвали нападение в "Крокус Сити Холле" терактом.

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