Джихадисты атаковали конвой в Мали, более 50 погибших
время публикации: 09 февраля 2025 г., 14:02 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 14:04
По меньшей мере 56 человек погибли в районе города Гао на востоке Мали, когда боевики террористической группировки "Исламское государство Большой Сахары" напали на сопровождаемый военными конвой.
Как сообщает агентство "Синьхуа", автоколонна состояла из шести автобусов, 22 минибусов и восьми грузовиков. В нападении участвовало около 200 террористов. Конвой был разграблен и сожжен.
Положение в сфере безопасности в районе, где Мали граничит с Нигером и Буркина-Фасо настолько сложное, что мирное население опасается передвигаться без военной охраны. Однако и она не обеспечивает безопасности.
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