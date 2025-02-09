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Мир

Джихадисты атаковали конвой в Мали, более 50 погибших

время публикации: 09 февраля 2025 г., 14:02 | последнее обновление: 09 февраля 2025 г., 14:04
Джихадисты атаковали конвой в Мали, более 50 погибших
AP Photo

По меньшей мере 56 человек погибли в районе города Гао на востоке Мали, когда боевики террористической группировки "Исламское государство Большой Сахары" напали на сопровождаемый военными конвой.

Как сообщает агентство "Синьхуа", автоколонна состояла из шести автобусов, 22 минибусов и восьми грузовиков. В нападении участвовало около 200 террористов. Конвой был разграблен и сожжен.

Положение в сфере безопасности в районе, где Мали граничит с Нигером и Буркина-Фасо настолько сложное, что мирное население опасается передвигаться без военной охраны. Однако и она не обеспечивает безопасности.

Мир
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