Германия заявила о готовности задержать Нетаниягу, если будет на это ордер МУС
время публикации: 22 мая 2024 г., 19:34 | последнее обновление: 22 мая 2024 г., 19:40
На пресс-конференции официальному представителю правительства ФРГ Штеффену Хебештрайту был задан вопрос: будет ли арестован Биньямин Нетаниягу, если Международный уголовный суд выпустит соответствующий ордер. "Конечно, мы соблюдаем закон", – ответил Хебештрайт.
Сайт Welt.de отмечает, что Штеффен Хебештрайт отказался комментировать обращение Биньямина Нетаниягу ко всем "цивилизованным странам мира" с просьбой заявить, что они не намерены выполнять решение МУС.
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