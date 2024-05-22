Юрсоветница и госпрокурор выпустили заявление по поводу решения Международного суда

Юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара и государственный прокурор Амит Айсман выступили с совместным заявлением в связи с решением Международного уголовного суда запросить выдачу ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу и министра обороны Йоава Галанта.

"Государство Израиль начало седьмого октября войну, которая была ему навязана, – сказано в этом заявлении. – Израиль – это демократическое государство, которое борется с террором и защищает собственную безопасность, придерживаясь при этом международных правовых норм и руководствуясь глубочайшей приверженностью закону".

"Службы безопасности, в том числе и Армия обороны Израиля, воюют, придерживаясь норм международного права. Юридический советник правительства и государственная прокуратура Государства Израиль тщательно расследуют и изучают каждое серьезное утверждение о нарушении закона со стороны Израиля и со стороны любого должностного лица в Израиле, и обеспечивают соблюдение закона", – указано в совместном заявлении юридической советницы и госпрокурора.

"Судебная система Государства Израиль готова рассматривать все серьезные утверждения как в отношении вопросов политики, так и в отношении частных случаев. Как Израиль многократно давал понять в течение долгих лет, у МУС нет никаких полномочий вести расследования по данному вопросу. И в любом случае, просьба Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест против главы правительства и министра обороны не имеет под собой никаких оснований", – заключает это заявление.