"Как с Зеленским": Трамп устроил президенту ЮАР выволочку в Белом доме

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме президента ЮАР Сирила Рамафосу. Встреча началась в дружеской обстановке: главы государств поговорили о гольфе, Рамафоса поблагодарил США за помощь во время пандемии.

Однако вскоре ситуация изменилась. Трамп обвинил ЮАР в геноциде белого населения. Он показал присутствующим несколько видео, в том числе запись песни оппозиционного политика Джулиуса Малемы с текстом "стреляй в бура". На еще одном видео, как утверждал Трамп, запечатлено захоронение убитых африканеров – потомков белых колонистов.

Гостю были предъявлены фотографии, на которых, как утверждается, запечатлена расправа с белыми. Как сообщает CNN, для Трампа были распечатаны статьи, подтверждающие утверждения в геноциде. Трамп дал понять, инициатором демарша стал Илон Маск, уроженец ЮАР.

СМИ проводят параллель между этой встречей и западней, которую Трамп подготовил для приехавшего в Белый дом президента Украины Владимира Зеленского. Однако президенту ЮАР и сопровождавшим его лицам, несмотря на видимый дискомфорт, удалось сохранить самообладание.

Рамафоса отверг заявления о геноциде. Он осудил заявления Малемы, подчеркнув, что слова этого политика не являются отражением позиции ЮАР. Поинтересовавшись, где именно находятся продемонстрированные ему захоронения, он отметил: проблема убийств в стране есть, но страдают от этого как белые, так и черные.

Если Зеленского оставили в Белом доме без обеда, в данном случае встреча увенчалась совместной трапезой президентов. После завершения саммита Рамафоса сказал, что встреча прошла хорошо, и выразил уверенность, что Трамп его услышал.