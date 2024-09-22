МИД Великобритании рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в Израиль
время публикации: 22 сентября 2024 г., 18:57 | последнее обновление: 22 сентября 2024 г., 18:57
В воскресенье, 22 сентября, министерство иностранных дел Великобритании обновило рекомендации для туристов, собирающихся посетить Израиль или Палестинскую автономию.
МИД не рекомендует любые поездки в указанный регион, и особенно на север Израиля и в ПА.
МИД предупреждает: если турист не придерживается рекомендаций, его страховой полис может быть отменен.
Три дня назад глава МИДа Дэвид Лэмми призвал граждан Соединенного Королевства покинуть Ливан "пока это возможно".