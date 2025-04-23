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Мир

Трамп: "Мы не позволим ХАМАСу вернуться к управлению Газой"

Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 23 апреля 2025 г., 01:54 | последнее обновление: 23 апреля 2025 г., 01:58
Трамп: "Мы не позволим ХАМАСу вернуться к управлению Газой"
AP Photo/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов о том, планирует ли он помешать ХАМАСу играть какую-либо роль в послевоенном управлении сектором Газы, заявил: "Мы не позволим ХАМАСу этого сделать, и мы посмотрим, что произойдет далее с Газой".

Представители ХАМАСа ранее сообщили посредникам, что группировка готова при определенных условиях уступить руководство сектором Газы, однако никогда не согласится на разоружение. Разоружение ХАМАСа – это ключевое требование Израиля и США.

Мир
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