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Мир

Разведка Украины сообщила о "загадочном пожаре", уничтожившем склад БПЛА под Елабугой

Война в России
время публикации: 23 декабря 2024 г., 09:41 | последнее обновление: 23 декабря 2024 г., 09:50
Разведка Украины сообщила о "загадочном пожаре", уничтожившем склад БПЛА под Елабугой
Russian Emergency Ministry Press Service via AP

Главное управление разведки Украины сообщило об уничтожении в Татарстане склада с комплектующими для беспилотных летательных аппаратов "Shahed-136". Пожар возник на территории экономической зоны "Алабуга".

По данным украинской военной разведки, на складе находилось 65 фюзеляжей ударных беспилотников, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136"

"Все сгорело. Нанесенные вследствие уничтожения российского склада потери агрессора оцениваются в 16 миллионов долларов. Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России", – цитирует сообщение ГУР "Интерфакс-Украина".

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