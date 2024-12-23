Разведка Украины сообщила о "загадочном пожаре", уничтожившем склад БПЛА под Елабугой

Главное управление разведки Украины сообщило об уничтожении в Татарстане склада с комплектующими для беспилотных летательных аппаратов "Shahed-136". Пожар возник на территории экономической зоны "Алабуга".

По данным украинской военной разведки, на складе находилось 65 фюзеляжей ударных беспилотников, а также двигатели, навигационные системы, тепловизионные видеокамеры для изготовления 400 единиц "Shahed-136"

"Все сгорело. Нанесенные вследствие уничтожения российского склада потери агрессора оцениваются в 16 миллионов долларов. Загадочный разрушительный пожар стал очередным ударом по военно-промышленному комплексу террористической России", – цитирует сообщение ГУР "Интерфакс-Украина".