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Мир

Прокурор МУС намерен запросить ордер на арест лидеров "Талибана"

Суд
Афганистан
время публикации: 23 января 2025 г., 22:27 | последнее обновление: 23 января 2025 г., 22:31
Прокурор МУС намерен запросить ордер на арест лидеров "Талибана"
AP Photo/Peter Dejong

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан намерен добиваться выдачи ордера на арест высокопоставленных представителей правящего в Афганистане движения "Талибан" из-за ограничения прав женщин.

Карим Хан утверждает: есть основания полагать, что Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада и глава судебной системы Абдул-Хаким Хакани виновны в преступлениях против человечности. Решение о выдаче ордеров будут принимать судьи МУС.

Оба несут ответственность за преступное преследование афганских девочек и женщин, а также лиц, не соответствующих их представлению о гендерной идентичности и тех, кого "Талибан" считает союзником девочек и женщин".

Мир
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