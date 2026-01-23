Белого тигра из приюта под Киевом перевезут в парк дикой природы в Англии

Из приюта для брошенных животных под Киевом в Линкольнширский парк дикой природы в восточной Англии вывезут белого тигра по имени Алекс, сообщает ВВС.

Алекса нашли брошенным в прошлом году в Харьковской области. Сейчас он живет в "Центре спасения диких животных" в Чубинском Киевской области.

По информации зоопарка, когда тигра нашли, он был истощен, обезвожен и заражен кожными паразитами. У него выявили проблемы с печенью, почками и желудочно‑кишечным трактом.

Стив Николс, генеральный директор Линкольнширского парка дикой природы, рассказал, что тигр содержится в "бетонной коробке с соломой на полу", но это максимум того, что могут обеспечить волонтеры. "Бедные люди еле справляются с тем, чтобы вода не замерзала, – отметил он. – Мы тостро переживаем, что на эту сторону процесса мы повлиять не можем".

По словам Николса, его зоопарк оформил все документы на перевозку животного в Соединенное Королевство, и сейчас осталось доставить специальный контейнер для его транспортировки.

Из Украины тигра повезут через Польшу и страны Северной Европы в английский порт Дувр, а оттуда – в Линкольншир.

По прибытии ему организуют процесс адаптации из трех стадий. Сначала тигра поселят в закрытом помещении с пространством для сна, для игр и для кормления. Позже под контролем ветеринаров он сможет перебраться в открытый вольер, а затем познакомиться с другими тиграми парка.