x
23 января 2026
|
последняя новость: 21:11
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 января 2026
|
23 января 2026
|
последняя новость: 21:11
23 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Администрация Трампа депортирует десятки иранцев. Среди них геи и оппозиционеры

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 23 января 2026 г., 20:28 | последнее обновление: 23 января 2026 г., 20:45
Администрация Трампа депортирует десятки иранцев. Среди них геи и оппозиционеры
AP Photo/ Jose Luis Magana

Администрация Трампа готовится депортировать из США десятки граждан Ирана, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. По имеющимся данным, этот рейс станет первой депортацией в Иран с момента начала масштабных протестов в стране и третьим подобным рейсом за время работы нынешней администрации.

В сообщении подчеркивается, что среди кандидатов на высылку есть члены ЛГБТ-сообщества и политические оппоненты режима. Эти люди выражают серьезные опасения за свою жизнь в случае возвращения.

Правозащитники выражают крайнюю обеспокоенность судьбой тех, кто находится в списках на высылку. Речь идет о людях, которым на родине грозит смертная казнь. Адвокат Бека Вулф из Американского иммиграционного совета сообщила, что среди депортируемых – пара партнеров, бежавших из Ирана в 2021 году после ареста "полицией нравов". "Если их отправят обратно сейчас, им грозит смертная казнь через повешение за их сексуальную ориентацию", – подчеркнула Вулф.

Один из этих мужчин ранее рассказывал в интервью CNN, что на родине он подвергался пыткам и изнасилованиям, и просил власти США дать ему возможность жить "нормальной жизнью".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook