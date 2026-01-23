Администрация Трампа депортирует десятки иранцев. Среди них геи и оппозиционеры

Администрация Трампа готовится депортировать из США десятки граждан Ирана, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники. По имеющимся данным, этот рейс станет первой депортацией в Иран с момента начала масштабных протестов в стране и третьим подобным рейсом за время работы нынешней администрации.

В сообщении подчеркивается, что среди кандидатов на высылку есть члены ЛГБТ-сообщества и политические оппоненты режима. Эти люди выражают серьезные опасения за свою жизнь в случае возвращения.

Правозащитники выражают крайнюю обеспокоенность судьбой тех, кто находится в списках на высылку. Речь идет о людях, которым на родине грозит смертная казнь. Адвокат Бека Вулф из Американского иммиграционного совета сообщила, что среди депортируемых – пара партнеров, бежавших из Ирана в 2021 году после ареста "полицией нравов". "Если их отправят обратно сейчас, им грозит смертная казнь через повешение за их сексуальную ориентацию", – подчеркнула Вулф.

Один из этих мужчин ранее рассказывал в интервью CNN, что на родине он подвергался пыткам и изнасилованиям, и просил власти США дать ему возможность жить "нормальной жизнью".