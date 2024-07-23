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Мир

Биньямин Нетаниягу и сопровождающие его лица прибыли в Вашингтон

время публикации: 23 июля 2024 г., 00:18 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 00:18
Биньямин и Сара Нетаниягу перед вылетом в США
Амос Бен-Гершом, ЛААМ

Самолет "Крыло Сиона" ("Канаф Цион"), на борту которого находились с премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и сопровождающие его лица, приземлился в Вашингтоне.

В аэропорту Биньямина Нетаниягу встречали посол Израиля в США Михаэль Герцог и консул в Нью-Йорке Офир Акунис.

Ожидается, что сегодня вечером, за ужином, Нетаниягу встретится с родственниками похищенных израильтян, которые прилетели вместе с ним в Вашингтон. К ним должны присоединиться семьи похищенных с американским гражданством, которые прилетели ранее для встречи с советником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

В среду, 24 июля, в 21:00 по израильскому времени Биньямин Нетаниягу выступит перед членами Конгресса.

На вторник, 22 июля, была запланирована встреча Нетаниягу с президентом США Джо Байденом. Однако источник в окружении израильского премьера сообщил СМИ, что встреча отменена в связи с плохим самочувствием Джо Байдена, который несколько дней назад заболел коронавирусом.

Мир
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