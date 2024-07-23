AP: Харрис набрала достаточно голосов делегатов для того, чтобы стать кандидатом в президенты

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты, сообщает агентство Associated Press.

По оценке AP, к вечеру 22 июля Харрис поддержали 2538 делегатов. Согласно правилам Демократической партии, чтобы получить возможность быть утвержденным кандидатом, необходимо набрать как минимум 1976 голосов.

Данные еще будут уточняться. Финальное распределение голосов и выдвижение кандидатуры произойдут на съезде Демократической партии в Чикаго, который пройдет с 19 по 22 августа.

Газета The New York Times со ссылкой на председателя Национального комитета Демократической партии США Джейми Харрисона пишет, что фактически кандидат в президенты от демократов будет определен в результате виртуального голосования уже к 7 августа.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.