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AP: Харрис набрала достаточно голосов делегатов для того, чтобы стать кандидатом в президенты

время публикации: 23 июля 2024 г., 05:24 | последнее обновление: 23 июля 2024 г., 05:31
AP: Харрис набрала достаточно голосов делегатов для того, чтобы стать кандидатом в президенты
Erin Schaff/The New York Times via AP, Pool

Вице-президент США Камала Харрис набрала достаточное количество голосов делегатов предстоящего съезда Демократической партии для формального утверждения в качестве кандидата в президенты, сообщает агентство Associated Press.

По оценке AP, к вечеру 22 июля Харрис поддержали 2538 делегатов. Согласно правилам Демократической партии, чтобы получить возможность быть утвержденным кандидатом, необходимо набрать как минимум 1976 голосов.

Данные еще будут уточняться. Финальное распределение голосов и выдвижение кандидатуры произойдут на съезде Демократической партии в Чикаго, который пройдет с 19 по 22 августа.

Газета The New York Times со ссылкой на председателя Национального комитета Демократической партии США Джейми Харрисона пишет, что фактически кандидат в президенты от демократов будет определен в результате виртуального голосования уже к 7 августа.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября 2024 года.

Мир
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