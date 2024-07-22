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Израиль

Перед вылетом в США Нетаниягу прокомментировал отставку Байдена

время публикации: 22 июля 2024 г., 10:34 | последнее обновление: 22 июля 2024 г., 10:39
Перед вылетом в США Нетаниягу прокомментировал отставку Байдена
עמוס בן גרשום / לע״מ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу вылетел утром 22 июля в США, где ему предстоит выступить на совместном заседании обеих палат американского Конгресса.

"Я направляюсь в важнейший визит в США. Он приходится на время, когда Израиль ведет войну на семи фронтах, а в США переживают период политической неизвестности. Я в четвертый раз выступлю перед Конгрессом в качестве главы правительства Израиля", – сказал Нетаниягу.

Он сообщил, что в своей речи будет говорить о необходимости поддержки Израиля обеими партиями, что независимо от исхода президентских выборов Израиль – самый надежный союзник США в ближневосточном регионе.

"Я также должен встретиться с президентом Байденом, которого знаю уже 40 лет. Это даст мне возможность поблагодарить его за все, что он сделал для Израиля – и во время войны, и за годы, что он был сенатором, вице-президентом и президентом", – заявил израильский лидер.

По словам Нетаниягу, политики обсудят важные вопросы двусторонних отношений, освобождение заложников, взаимодействие в достижении победы над ХАМАСом и отпор оси зла во главе с Ираном, а также безопасное возвращение домой жителей юга и севера.

"В условиях войны и неизвестности крайне важно дать нашим врагам понять, что США и Израиль стоят плечом к плечу – сегодня, завтра и всегда", – подвел итог премьер.

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