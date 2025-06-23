Путин обвинил Израиль в "неспровоцированной агрессии" против Ирана

Президент России Владимир Путин встретился 23 июня в Кремле с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Эмиссар режима аятолл доставил в Москву послание верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий", – сказал российский лидер своему собеседнику, также заявив том, что визит происходит в сложный период резкого обострения ситуации в регионе.

"Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна, она ясно изложена, артикулирована МИД от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете безопасности ООН", – заявил Путин.