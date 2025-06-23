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Мир

Путин обвинил Израиль в "неспровоцированной агрессии" против Ирана

Владимир Путин
Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2025 г., 13:15 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 13:19
Путин обвинил Израиль в "неспровоцированной агрессии" против Ирана
Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин встретился 23 июня в Кремле с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи. Эмиссар режима аятолл доставил в Москву послание верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

"Неспровоцированная абсолютно агрессия против Ирана не имеет под собой никаких оснований и никаких оправданий", – сказал российский лидер своему собеседнику, также заявив том, что визит происходит в сложный период резкого обострения ситуации в регионе.

"Наша позиция в отношении происходящих событий хорошо известна, она ясно изложена, артикулирована МИД от имени России. И вы знаете о позиции, которую мы заняли в Совете безопасности ООН", – заявил Путин.

Мир
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