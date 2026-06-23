CNN: сбитый в Иране американский пилот рассказал о рое дронов в виде "медузы"

Американский пилот, сбитый в апреле в Иране, рассказал представителям разведки, что перед тем как катапультироваться видел необычную картину: множество иранских беспилотников, двигающихся как единое целое. О показаниях пилота рассказал телеканал CNN со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Один из собеседников телеканала рассказывает, что пилот описывал структуру, похожую на "медузу" – под крупными беспилотникам, словно "щупальца" находились дроны поменьше. Другой источник телеканала сказал, что пилот также говорил о "минном поле из дронов" в воздухе.

CNN отмечает, что представители американской разведки разошлись во мнениях относительно того, как интерпретировать рассказ пилота. Во-первых, непонятно насколько ясно он помнит детали, так как при крушении самолета получил сотрясение мозга. Во-вторых, в США считали, что технологией, позволяющей создавать многосвязную ячеистую сеть, обладают только Россия и Китай. Если слова пилота верны, то это является тревожным сигналом относительно состояния иранской программы развития беспилотников.