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Мир

CNN: сбитый в Иране американский пилот рассказал о рое дронов в виде "медузы"

США
Иран
Беспилотники
Война с Ираном
время публикации: 23 июня 2026 г., 22:03 | последнее обновление: 23 июня 2026 г., 22:08
CNN: сбитый в Иране американский пилот рассказывает о рое дронов в виде "медузы"
U.S. Air Force/Senior Airman Jerreht Harris via AP

Американский пилот, сбитый в апреле в Иране, рассказал представителям разведки, что перед тем как катапультироваться видел необычную картину: множество иранских беспилотников, двигающихся как единое целое. О показаниях пилота рассказал телеканал CNN со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Один из собеседников телеканала рассказывает, что пилот описывал структуру, похожую на "медузу" – под крупными беспилотникам, словно "щупальца" находились дроны поменьше. Другой источник телеканала сказал, что пилот также говорил о "минном поле из дронов" в воздухе.

CNN отмечает, что представители американской разведки разошлись во мнениях относительно того, как интерпретировать рассказ пилота. Во-первых, непонятно насколько ясно он помнит детали, так как при крушении самолета получил сотрясение мозга. Во-вторых, в США считали, что технологией, позволяющей создавать многосвязную ячеистую сеть, обладают только Россия и Китай. Если слова пилота верны, то это является тревожным сигналом относительно состояния иранской программы развития беспилотников.

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