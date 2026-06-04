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Пресса

National Interest: американский F-15 в Иране был сбит китайской ракетой

США
Китай
Война с Ираном
время публикации: 04 июня 2026 г., 11:53 | последнее обновление: 04 июня 2026 г., 11:58
National Interest: американский F-15 в Иране был сбит китайской ракетой
Wikipedia.org. Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Zachary Willis

Издание National Interest сообщает, что, скорее всего, при успешном перехвате на западе Ирана американского боевого самолета F-15E Strike Eagle был задействован переносной зенитно-ракетный комплекс китайского производства.

Самолет был сбит 3 апреля. Пилота удалось обнаружить и эвакуировать сразу, однако поисково-спасательная операция оператора систем вооружения продолжалась длительное время и стала одной из самых масштабных со времен Вьетнамской войны. Участвовал в ней и ЦАХАЛ.

Еще до последнего конфликта американские СМИ сообщали о поставках Ирану ПЗРК китайского производства, однако официальный Пекин заявлял, что речь идет об инсинуациях. По оценке американской разведки, такие поставки могли вестись через третьи страны.

Так же сообщается, что данного американского пилота в ходе нынешней компании сбивали дважды. В первый раз это стало результатом "дружественного огня", когда 1 марта летчик королевских ВВС Кувейта сбил его самолет, приняв за иранский.

Пресса
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