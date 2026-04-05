СМИ: в спасении американского летчика участвовали "Сайерет Маткаль" и "Шальдаг"

Сайт иранской оппозиции Iran International цитирует израильский источник, рассказавший, что два элитных подразделения ЦАХАЛа – "Сайерет МАТКАЛЬ" и "Шальдаг", принимали участие в операции по спасению американского летчика, сбитого над территорией Ирана.

"Сайерет Маткаль" – подразделение специального назначения Генерального штаба ЦАХАЛа, предназначенное для разведывательно-диверсионных действий, прежде всего, в глуби территории противника, а также борьбы с террором Оно сыграло главную роль в операции по освобождению заложников в Энтеббе в 1976 году.

"Шальдаг" – специальное подразделение израильских ВВС, одна из основных задач которого – спасение пилотов за линией фронта. Оно также занимается целеуказанием и координацией воздушного движения.

Ранее Fox News, сообщило, израиль оказал США помощь в операции, и эта помощь не ограничивалась разведывательной информацией – ЦАХАЛ противодействовал иранским попыткам нанести воздушные удары по району поисков.

Согласно телеканалу, операция продолжалась по меньшей мере 36 часов. В ходе нее был потерян по меньшей мере один самолет. Транспортный C-130 Hercules застрял в грязи. Его пришлось уничтожить, чтобы он не был захвачен врагом. Экипаж был успешно эвакуирован.

Также сообщается, что оператор систем вооружения – офицер в звании полковника. Он прятался в горной расщелине, обнаружить его удалось только благодаря специальному оборудованию ЦРУ. "Это действительно были поиски иголки в стогу сена", – сообщил собеседник Fox News.

ЦРУ провело операцию прикрытия, распространяя ложную информацию о ходе операции. Им удалось сбить иранцев с толку.

В операции участвовали сотни американских военнослужащих, включая бойцов сил специального назначения. Им не пришлось вступать в перестрелку с иранскими войсками, но вооруженные силы США вели огонь, чтобы не подпустить иранских солдат к району, где они действовали.