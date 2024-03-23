По официальным данным, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли не менее 115 человек

По последним официальным данным, в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли не менее 115 человек, сообщил Следственный комитет РФ.

"На месте теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших. Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек. Поисковые работы продолжаются", – сообщили в СК.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев предупредил, что число погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" может значительно возрасти. Спасатели МЧС обследуют зрительный зал, где, по словам губернатора, "происходили самые ужасные события".

"Под завалами найдены еще 20 тел. Работы продолжатся еще минимум несколько суток", – подчеркнул Воробьев.

По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Минздрав Подмосковья опубликовал (пока неполный) список погибших в теракте.

МЧС РФ опубликовало список пострадавших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" по данным на 09:00 (по московскому времени) субботы, 23 марта. Этот список также постепенно дополняется.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании террористов, участвовавших в атаке на "Крокус Сити Холл", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта", – сообщили в пресс-службе Путина.

По данным Следственного комитета, четырех подозреваемых задержали в Брянской области.

В соответствующем заявлении ФСБ говорится: "После совершения теракта преступники намеревались перейти российско-украинскую границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне".

Ранее террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) объявила о своей ответственности за теракт в "Крокус Сити Холле". Источники в США высказали предположение, что за нападением может стоять "Вилаят Хорасан" – афганская ячейка ИГ.

Отметим, что в начале марта ФСБ России объявила о предотвращении вооруженного нападения на одну из московских синагог. В официальном сообщении было сказано, что теракт готовили члены ячейки "Исламского государства", которые были нейтрализованы в Калужской области.

ТЕРАКТ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ "КРОКУС СИТИ ХОЛЛ"

Вечером в пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", в концертном зале на северо-западе Москвы, где проходил концерт группы "Пикник", началась стрельба. Как сообщили СМИ, несколько мужчин в камуфляже открыли огонь по людям в концертном зале.

В момент стрельбы в зале могли находиться около шести тысяч человек – все билеты на концерт "Пикника" были куплены. Пока зрители покидали "Крокус Сити Холл", в зале произошло несколько взрывов.

В здании начался пожар. Кровля концертного зала частично обрушилась. В тушении пожара участвовали 320 человек и больше 130 единиц техники. Спустя два часа огонь удалось взять под контроль, однако открытое горение сохранялось еще несколько часов.