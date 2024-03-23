СК РФ сообщает, что в результате теракта в "Крокус Сити Холле" погибли более 90 человек

СК РФ сообщает, что по состоянию на 11:00 московского времени установлено, что число погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле" составляет 93 человека.

"На данный момент установлено, что количество погибших составляет 93 человека. Число погибших еще возрастет", – говорится в сообщении.

По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Минздрав Подмосковья опубликовал неполный список погибших в теракте. Пока в нем 37 имен.

МЧС РФ опубликовало список пострадавших в результате теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" по данным на 09:00 (по московскому времени) субботы, 23 марта.

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании террористов, участвовавших в атаке на "Крокус Сити Холл", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Бортников доложил Путину о задержании 11 человек, всех четырех террористов, непосредственно участвовавших в осуществлении теракта", – рассказали в пресс-службе президента.

Ранее террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) объявила о своей ответственности за теракт в "Крокус Сити Холле". Источники в США высказали предположение, что за нападением может стоять "Вилаят Хорасан" – афганская ячейка ИГ.

Отметим, что в начале марта ФСБ России объявила о предотвращении вооруженного нападения на одну из московских синагог. В официальном сообщении было сказано, что теракт готовили члены ячейки "Исламского государства", которые были нейтрализованы в Калужской области.

ТЕРАКТ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ "КРОКУС СИТИ ХОЛЛ"

Вечером в пятницу, 22 марта, в "Крокус Сити Холле", в концертном зале на северо-западе Москвы, где проходил концерт группы "Пикник", началась стрельба. Как сообщили СМИ, несколько мужчин в камуфляже открыли огонь по людям в концертном зале.

В момент стрельбы в зале могли находиться около шести тысяч человек – все билеты на концерт "Пикника" были куплены. Пока зрители покидали "Крокус Сити Холл", в зале произошло несколько взрывов.

В здании начался пожар. Кровля концертного зала частично обрушилась. В тушении пожара участвовали 320 человек и больше 130 единиц техники. Спустя два часа огонь удалось взять под контроль, однако открытое горение сохранялось еще несколько часов.