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Мир

Папа Римский подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

время публикации: 28 февраля 2025 г., 21:24 | последнее обновление: 28 февраля 2025 г., 21:24

Ватикан сообщает, что Папа Римский Франциск в последние сутки несколько раз испытывал приступы одышки и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких для облегчения дыхания.

Франциск был госпитализирован с бронхитом 14 февраля, однако в больнице у него развилась пневмония, сопровождаемая астматическими припадками. Он начал получать кислород. В последние дни врачи оценивали состояние 88-летнего понтифика как критическое.

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