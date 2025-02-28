Папа Римский подключен к аппарату искусственной вентиляции легких

Ватикан сообщает, что Папа Римский Франциск в последние сутки несколько раз испытывал приступы одышки и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких для облегчения дыхания.

Франциск был госпитализирован с бронхитом 14 февраля, однако в больнице у него развилась пневмония, сопровождаемая астматическими припадками. Он начал получать кислород. В последние дни врачи оценивали состояние 88-летнего понтифика как критическое.