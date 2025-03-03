Ватикан сообщил об ухудшении состояния Папы Франциска
время публикации: 03 марта 2025 г., 21:22 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 21:28
Пресс-служба Святейшего престола сообщила, что Папа Римский Франциск перенес два эпизода острой дыхательной недостаточности и был вновь подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
"Причиной этого стало значительное накопление эндобронхиальной слизи и последующим бронхоспазмом. Ему провели бронхоскопию, после чего возобновили неинвазивную искусственную вентиляцию легких. Он в сознании", – говорится в сообщении.
Франциск был госпитализирован 14 февраля в связи с бронхитом, который впоследствии перерос в двухстороннюю пневмонию. Как сообщается, после выписки ему потребуется специальное оборудование в резиденции и сопровождение медицинского персонала.
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