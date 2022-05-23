Суд в Киеве приговорил российского сержанта, обвиняемого в убийстве мирного жителя, к пожизненному заключению

В понедельник, 23 мая, суд в Киеве приговорил к пожизненному заключению пленного российского сержанта Вадима Шишимарина, признавшего себя виновным в убийстве мирного жителя.

Напомним, это первый суд над российским военным за преступления на территории Украины.

21-летнему Шишимарину было предъявлено обвинение по статье "Нарушение законов и обычаев войны" украинского уголовного кодекса. По версии прокуратуры, 28 февраля в поселке городского типа Чупаховка Сумской области он выстрелил в безоружного пожилого мужчину, ехавшего по обочине дороги на велосипеде.

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18 мая Шишимарин признался в убийстве, однако утверждал, что застрелил мужчину под угрозами старшего по званию.

Вадим Шишимарин родом из Иркутска, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии Московской области.