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NEWSru.co.il :: В мире24 апреля 2022 г., 12:40

Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС

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Глава МИД Австрии выступил против вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг выступил против вступления Украины в Евросоюз, заявив, что Киев должен строить сотрудничество с ЕС на другом фундаменте. Напомним, что Украина отказалась от вступления в NATO, но добивается вступления в ЕС.

Австрийский политик заявил, что государства Западных Балкан проделали значительно более долгий путь европейской интеграции. Однако Шалленберг не хочет видеть Украину в ЕС и в дальнейшем, выступая за другие модели сотрудничества: присоединение к единой экономической зоне или даже сохранении нынешнего уровня взаимодействия.

При этом глава МИД призвал к расширению связей с Украиной. Цитирующее его издание Heute пишет, что он назвал это связи экспортом западного образа жизни.


Шалленберг также сообщил, что отказаться от российских энергоносителей Австрия сможет только через два-три года. При этом он подчеркнул: пока президент Владимир Путин находится у власти, санкции смягчены не будут.

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