Второй раунд выборов во Франции: у Ле Пен впервые есть шанс

Во Франции проходит 24 апреля второй раунд президентских выборов. Как и пять лет назад, в него вышли Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, однако на этот раз прогнозы обещают более напряженную борьбу.

Согласно последним опросам, разница между сторонником Евроинтеграции центристом Макроном и правой националистской Ле Пен составляют всего 6-15 процентов. Оба претендента стремятся привлечь на свою сторону сторонников кандидатов, не вышедших во второй тур.

Макрон призывал сограждан идти голосовать, напоминая о британцах, кто остался дома на референдуме по Brexit, и американских противниках Дональда Трампа, решивших идти голосовать. "Чтобы не допустить того, что кажется невероятным – голосуйте", - говорил он.

Ле Пен стала первым кандидатом правых националистов с реальным шансом на избрание президентом. Она изображает нынешнего главу государства представителем элит, которому дела нет до падения уровня жизни простых французов, и обещает вернуть Францию гражданам.

Эти заявления воспринимаются как призыв к отказу от светского характера государства. В случае победы Ле Пен Франция может превратиться католическую страну – например, она не скрывает, что запретит ношение религиозных головных уборов. Речь не только о хиджабах, но и кипах.

Макрон заявляет, что подобная мера вызовет во Франции гражданскую войну. Он напоминает , что на его президентство пришлись пандемия COVID-19 и российское вторжение в Украину, не забывая напоминать о связях своей оппонентки с путинским режимом.