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Telegraph: глава МИД Израиля опроверг публикацию о намерении нанести удар по Ирану

Иран
Ядерное оружие
Гидеон Саар
время публикации: 20 апреля 2025 г., 12:05 | последнее обновление: 20 апреля 2025 г., 12:09
Telegraph: глава МИД Израиля опроверг публикацию о намерении нанести удар по Ирану
Yonatan Sindel/Flash90

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в интервью британской Daily Telegraph опроверг публикацию The New York Times о том, что Израиль намеревался в мае 2015 года нанести удар по иранским ядерным объектам.

Он сообщил, что как член кабинета по вопросам безопасности принимал участие во всех встречах в узком кругу, однако не припомнит, чтобы такие планы обсуждались. Политик подчеркнул: нельзя позволить Ирану стать обладателем ядерного оружия, но не исключил, что этой цели можно достичь дипломатическим путем.

Израильский политик предостерег администрацию президента США Дональда Трампа от излишнего доверия иранской стороне, что предотвратит необходимое решение вопроса. Он призвал воспользоваться слабостью режима аятолл.

Несколько дней назад президент США Дональд Трамп прокомментировал публикацию The New York Times, согласно которой он отказался поддержать израильский план удара по объектам иранской ядерной программы, что привело к отмене намеченной на май операции.

"Я бы не сказал, что я ее предотвратил. Я просто не спешу с этим. У Ирана есть шанс стать прекрасной, счастливой страной. Это один вариант. Второй вариант будет для них очень плох. И думаю, иранцы хотят диалога", – сказал он.

Глава государства повторил, что не позволит Ирану стать обладателем ядерного оружия. Договор 2015 года об ограничении иранской ядерной программы президент назвал очень плохим. "Он должен был истечь сейчас, и он давал Ирану прямой путь к ядерному оружию. Поэтому я его и отменил".

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