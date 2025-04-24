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Мир

Президент Трамп объявил о достижении взаимопонимания с Россией о завершении войны в Украине

Война в Украине
Россия
Украина
Дональд Трамп
время публикации: 24 апреля 2025 г., 12:30 | последнее обновление: 24 апреля 2025 г., 12:43
Президент Трамп объявил о достижении взаимопонимания с Россией о завершении войны в Украине
AP Photo/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп, общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома, заявил о достижении взаимопонимания с Россией по вопросу о прекращении российско-украинской войны.

"Я думаю, Россия готова. У нас есть соглашение с Россией. Теперь нужно соглашение с Зеленским, и я надеюсь, что Зеленский… Надеюсь, что достижение соглашения с ним станет легче. Пока с ним было трудно. Но ничего", – сказал Трамп.

Президенту США был задан вопрос, намерен ли он встретиться с украинским лидером, когда оба они прибудут в Ватикан на похороны Папы Римского Франциска. Он ушел от ответа на этот вопрос, но сказал, что после завершения намеченного на середину мая турне по арабским странам собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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