Российская армия обстреляла Константиновку Донецкой области, пятеро погибших
время публикации: 24 августа 2024 г., 19:16 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 19:20
Российские военные обстреляли Константиновку Донецкой области, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Отмечается, что обстрел, вероятно, велся из артиллерии. Целью стал жилой квартал города. В результате атаки погибли пять человек (трое мужчин и две женщины).
Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).