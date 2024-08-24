Российская армия обстреляла Константиновку Донецкой области, пятеро погибших

Российские военные обстреляли Константиновку Донецкой области, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Отмечается, что обстрел, вероятно, велся из артиллерии. Целью стал жилой квартал города. В результате атаки погибли пять человек (трое мужчин и две женщины).

Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).