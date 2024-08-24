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Российская армия обстреляла Константиновку Донецкой области, пятеро погибших

время публикации: 24 августа 2024 г., 19:16 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 19:20
Российская армия обстреляла Константиновку Донецкой области, пятеро погибших
AP Photo/Iryna Rybakova

Российские военные обстреляли Константиновку Донецкой области, сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Отмечается, что обстрел, вероятно, велся из артиллерии. Целью стал жилой квартал города. В результате атаки погибли пять человек (трое мужчин и две женщины).

Еще пять человек получили ранения различной степени тяжести.

Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса).

Мир
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