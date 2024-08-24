Полиция Золингена сообщила, что задержанному по подозрению в причастности к теракту – 15 лет. Он не является террористом, однако, по предварительным данным, подросток знал о планах преступника и не заявил о них в полицию.

Также по предварительным данным, речь идет о террористе-одиночке, мотивы которого пока не ясны. Эксперты полагают, что террорист специально наносил своим жертвам ранения в область шеи, сообщает Bild.

23 августа около 21:45 мужчина с ножом напал на участников фестиваля, проводимого по случаю 650-летия со дня основания города. Нападавшему удалось скрыться. Празднества в городе отменены. Местных жителей попросили не покидать дома и избегать посещения центра города.

Свидетели утверждают, что нападавший имел "восточную внешность" и походил на араба.

Следственные органы классифицируют это преступление как теракт. Отметим, что при этом гражданские чиновники избегают определения "теракт", комментируя данное трагическое происшествие.