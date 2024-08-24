В Германии задержан подозреваемый в причастности к теракту в Золингене

В Германии задержан подозреваемый в причастности к нападению на гостей фестиваля в Золингене, в результате которого три человека были убиты, семеро ранены. Пока никаких подробностей, касающихся личности задержанного, не приводится, сообщает Bild.

Примерно в 200 метрах от места преступления полиция нашла нож, которым был вооружен преступник.

23 августа около 21:45 мужчина с ножом напал на участников фестиваля, проводимого по случаю 650-летия со дня основания города. Нападавшему удалось скрыться. Празднества в городе отменены. Местных жителей попросили не покидать дома и избегать посещения центра города.

Свидетели утверждают, что нападавший имел "восточную внешность" и походил на араба.

Следственные органы классифицируют это преступление как теракт. Отметим, что при этом гражданские чиновники избегают определения "теракт", комментируя данное трагическое происшествие.