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Мир

"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Золингене

время публикации: 24 августа 2024 г., 21:25 | последнее обновление: 24 августа 2024 г., 21:45
"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Золингене
AP Photo/Martin Meissner

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, совершенный 23 августа в городе Золинген на западе Германии. Жертвами нападения стали три человека, еще восемь получили ранения.

Ранее полиция Золингена сообщила о задержании 15-летнего подростка по подозрению в причастности к теракту. Он не является террористом, однако, по предварительным данным, задержанный знал о планах преступника и не заявил о них в полицию.

23 августа около 21:45 мужчина с ножом напал на участников фестиваля, проводимого по случаю 650-летия со дня основания города. Нападавшему удалось скрыться. Празднества в городе были отменены. Свидетели утверждают, что нападавший имел "восточную внешность" и походил на араба.

Мир
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