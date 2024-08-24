"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Золингене

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт, совершенный 23 августа в городе Золинген на западе Германии. Жертвами нападения стали три человека, еще восемь получили ранения.

Ранее полиция Золингена сообщила о задержании 15-летнего подростка по подозрению в причастности к теракту. Он не является террористом, однако, по предварительным данным, задержанный знал о планах преступника и не заявил о них в полицию.

23 августа около 21:45 мужчина с ножом напал на участников фестиваля, проводимого по случаю 650-летия со дня основания города. Нападавшему удалось скрыться. Празднества в городе были отменены. Свидетели утверждают, что нападавший имел "восточную внешность" и походил на араба.