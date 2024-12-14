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Мир

Корейский парламент проголосовал за импичмент президента Юн Сук Ёля

Корея
время публикации: 14 декабря 2024 г., 10:36 | последнее обновление: 14 декабря 2024 г., 10:43
Корейский парламент проголосовал за импичмент президента Юн Сук Ёля
Woohae Cho/Pool Photo via AP

Парламент проголосовал за импичмент президента Республики Корея Юн Сук Ёля после того, как он отказался добровольно уйти в отставку. Его собственная правящая партия отвернулась от него после отказа уйти в отставку из-за его попытки введения военного положения.

Как отмечает CNN, это второй случай импичмента южнокорейского лидера менее чем за десятилетия. Данный шаг парламента означает, что Юн отстранен от своих полномочий до окончательнрого решения Конституционного суда страны.

Драматическое решение парламента стало кульминацией политического противостояния после того, как Юн Сук Ёль объявил 3 декабря военное положение.

В телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок. Он направил в парламент солдат, и законодателям пришлось прорываться через армейские заслоны, чтобы войти в здание и проголосовать за отмену указа.

Юн был немедленно отстранен от власти, и теперь он ожидает решения своей судьбы от Конституционного суда, процесс может занять до шести месяцев. В случае подтверждения он станет вторым президентом Южной Кореи, отстраненным от должности путем импичмента после Пак Кын Хе, первой женщины-лидера страны.

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