Бывший телеведущий Fox News назначен замдиректора ФБР

Президент США Дональд Трамп объявил на своей странице в соцсети Truth Social, что заместителем директора ФБР назначен Дэн Бонджино, наиболее известный как телеведущий Fox News, резко критиковавший Джо Байдена.

Трамп отметил, что Бонджино, "человек невероятной любви и страсти к нашей стране", имеет степень магистра психологии и степень магистра делового администрирования, что он служил в полиции Нью-Йорка и Секретной службе США, "а теперь является одним из самых успешных подкастеров в стране, от чего он готов отказаться ради служения".

Напомним, что новым директором ФБР является Кашьяп (Кэш) Патель, который также будет назначен руководителем Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).