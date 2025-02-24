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Мир

Бывший телеведущий Fox News назначен замдиректора ФБР

США
Дональд Трамп
время публикации: 24 февраля 2025 г., 05:29 | последнее обновление: 24 февраля 2025 г., 05:41
Дэн Бонджино
AP Photo/Susan Walsh

Президент США Дональд Трамп объявил на своей странице в соцсети Truth Social, что заместителем директора ФБР назначен Дэн Бонджино, наиболее известный как телеведущий Fox News, резко критиковавший Джо Байдена.

Трамп отметил, что Бонджино, "человек невероятной любви и страсти к нашей стране", имеет степень магистра психологии и степень магистра делового администрирования, что он служил в полиции Нью-Йорка и Секретной службе США, "а теперь является одним из самых успешных подкастеров в стране, от чего он готов отказаться ради служения".

Напомним, что новым директором ФБР является Кашьяп (Кэш) Патель, который также будет назначен руководителем Бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ (ATF).

Мир
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