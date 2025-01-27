Герцог с трибуны ООН говорил о заложниках и моральном банкротстве международных институтов

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил на специальной сессии ООН, посвященной Международному дню памяти жертв Холокоста. Свое выступление он начал с напоминания о заложниках, которые остаются в плену ХАМАСа.

"Я стою перед вами, как президент решительной и гордой, но измученной и обокраденной нации, – заявил он с трибуны ООН. – При всем счастье Израиля видеть семь наших дочерей, наконец, героически вырвавшихся из ада, 90 израильтян и иностранных граждан остаются в плену ХАМАСа. На этой неделе мы ждем освобождения еще шести заложников, надеясь на скорое возвращение домой всех похищенных".

Президент Израиля призвал представителей всех стран Генассамблеи ООН и всех, кто считает себя частью цивилизованного мира, использовать все свое влияние для возвращения всех заложников домой, всех и каждого.

"Здесь, в Генеральной Ассамблее ООН, как президент еврейского демократического Государства Израиль, я хотел бы вознести молитву за немедленное возвращение всех наших сестер и братьев, которых удерживают в жесточайшем плену террористы и убийцы, – заявил Герцог. – Похищенные содержатся в бесчеловечных условиях, без элементарной медицинской помощи, без посещений представителей Красного Креста, вопреки международному законодательству и международным конвенциям".

Президент Израиля далее заявил, что Холокост, как величайшая катастрофа в истории еврейского народа и всего человечества, привел к созданию ООН и международных судов, а также к созданию Государства Израиль – при поддержке международного сообщества и для восстановления исторической справедливости.

"Это было сделано из глубочайшей веры и надежды, что международные институты будут обязаны предотвратить повторение подобных чудовищных преступлений – как против еврейского народа, так и против любого другого народа, что они будут придерживаться принципов справедливости – на благо всего человечества, – подчеркнул Ицхак Герцог. – Но сегодня мы стоим на опаснейшем перекрестке в истории ООН, вместо выполнения своего предназначения и борьбы с глобальной эпидемией джихаддистского террора, Генеральная Ассамблея ООН демонстрирует полное моральное банкротство. Международные институты, такие как Международный Уголовный Суд, избирают для себя лицемерную защиту исполнителей чудовищных зверств. Они стирают грань между добром и злом, создавая искаженное тождество между жертвой и монстром".

"И я спрашиваю вас – как такое возможно? Как могут международные институты, созданные как антинацистский союз, позволять процветать убийственным антисемитским идеям после самой массовой и кровавой резни евреев со времен Второй мировой войны? – продолжил президент Израиля. – Каким образом этический компас столь многих в семье международного сообщества настолько сбился, что они больше не видят очевидную реальность: террористы эксплуатируют международные институты точно так же, как они используют мирное население в качестве живого щита".

Президент Израиля подчеркнул, что человечество обязано пробудиться, поскольку антисемитизм, варварство, жестокость и расизм процветают на земле, а процветают они потому, что многие представленные в ООН нации не противостоят им, не осуждают их и не борются с ними. Герцог напомнил, что страна-член ООН – Иран – открыто действует с целью уничтожения другого члена ООН – Израиля.

"Экстремистское руководство Ирана превратило свою страну в рассадник антисемитизма, ненависти и террора, – продолжил Герцог. – Иран разрабатывает оружие массового уничтожения с намерением стереть с лица земли единственный национальный дом еврейского народа, возникший из пепла Холокоста. Мир не может продолжать закрывать глаза на глобальную угрозу, исходящую от Ирана и его сателлитов, мир не может больше закрывать глаза на опасность джихаддистского терроризма. Игнорирование этих угроз показывает прошлым поколениям, что мы не усвоили уроков истории, а будущим поколениям – что наши войны скоро станут их войнами".

Президент Израиля с трибуны ООН призвал международное сообщество плечом к плечу бороться против антисемитизма, терроризма и ненависти. "Мы должны бороться против злоупотребления международными институтами и превращения их в инструмент, угрожающий самому существованию и праву на самооборону единственного в мире национального государства еврейского народа – Государства Израиль", – заявил Герцог.