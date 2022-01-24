NATO объявляет о направлении войск в Восточную Европу для сдерживания России

Блок NATO сообщил, что входящие в альянс государства приняли решение об усилении группировки, развернутой в Восточной Европе. Цель этой меры – сдерживание России, продолжающей концентрацию войск на украинской границе.

Так, Дания направляет фрегат в Балтийское море и четыре самолета F-16 в Литву, Испания предоставит корабли и рассматривает возможность переброски в Болгарию двух самолетов. Франция выразила готовность направить войска в Румынию, Нидерланды пошлют в Болгарию два F-35, а корабль и наземные подразделения будут готовы присоединиться к силам быстрого реагирования.

"NATO продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, включая укрепление восточной границы альянса. Мы будем реагировать на любое ухудшение ситуации в сфере безопасности, в том числе – укрепляя коллективную оборону", - заявил генеральный секретарь NATO Йенс Столтенберг.

В заявлении подчеркивается, что альянс носит оборонительный характер, и только незаконная аннексия Крыма заставило NATO создать боевые группы на территории Польши, Эстонии, Латвии и Литвы. Эти силы находятся в полной боеготовности, и атака на одного из членов альянса будет означать атаку на весь блок.

Отметим, что западные государства отказываются разворачивать свои войска на территории Украины, которая не является членом альянса. В то же время принято решение о поставках этому государству оборонительных вооружений.