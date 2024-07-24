Илон Маск приехал в Конгресс на выступление Биньямина Нетаниягу
время публикации: 24 июля 2024 г., 20:27 | последнее обновление: 24 июля 2024 г., 20:33
Телеканал CNN передал, что предприниматель Илон Маск, владелец социальной сети X, генеральный директор компаний Tesla и SpaceX, соучредитель Neuralink и OpenAI, находится в здании Конгресса США.
Журналистам Маск заявил, что приехал в Конгресс в качестве гостя, чтобы услышать выступление Биньямина Нетаниягу.
В сообщении отмечается, что Маск натолкнулся на журналистов, когда выходил из офиса спикера Палаты представителей Майка Джонсона. Он сказал, что "встреча была отличной", но с кем он встречался неизвестно.
Неделю назад Илон Маск сообщил, что намерен ежемесячно выделять 45 миллионов долларов политическому комитету America PAC, цель которого – содействовать избранию Дональда Трампа президентом США.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 24 июля 2024