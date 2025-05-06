x
06 мая 2025
|
последняя новость: 01:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
06 мая 2025
|
06 мая 2025
|
последняя новость: 01:28
06 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

США пообещали платить по 1000 долларов нелегалам за добровольный выезд из страны

США
Дональд Трамп
время публикации: 06 мая 2025 г., 01:28 | последнее обновление: 06 мая 2025 г., 01:28
США пообещали платить по 1000 долларов нелегалам за добровольный выезд из страны
AP Photo/Alex Brandon

Министерство внутренней безопасности США сообщило о том, что нелегальным мигрантам будет выплачиваться по 1000 долларов за добровольный выезд из страны.

Согласно официальному заявлению МВБ, самодепортация является экономически выгодной для налогоплательщиков США, поскольку сокращает расходы на депортацию примерно на 70%. В настоящее время средняя стоимость ареста, содержания под стражей и выдворения нелегального иммигранта составляет 17121 доллар.

Для самодепортации предлагается воспользоваться приложением CBP Home App. Обещанная "премия" будет выплачена после того, как мигрант подтвердит через приложение свое возвращение на родину.

5 мая стало известно, что первый нелегальный иммигрант воспользовался программой для получения билета на рейс из Чикаго в Гондурас. Дополнительные билеты уже забронированы на текущую и следующую недели.

Президент Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Овальном кабинете, подчеркнул, что некоторые нелегалы в будущем смогут вернуться в США законно. "Если они будут хорошими людьми и приложат немного усилий", – добавил президент.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 апреля 2025

Один из организаторов антиизраильских протестов задержан в США во время собеседования о гражданстве
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 апреля 2025

Задержан житель Батлера, угрожавший убить Трампа и Маска
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 апреля 2025

МВБ США: "Письмо о лишении граждан Украины статуса беженца было разослано по ошибке"