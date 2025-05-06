США пообещали платить по 1000 долларов нелегалам за добровольный выезд из страны

Министерство внутренней безопасности США сообщило о том, что нелегальным мигрантам будет выплачиваться по 1000 долларов за добровольный выезд из страны.

Согласно официальному заявлению МВБ, самодепортация является экономически выгодной для налогоплательщиков США, поскольку сокращает расходы на депортацию примерно на 70%. В настоящее время средняя стоимость ареста, содержания под стражей и выдворения нелегального иммигранта составляет 17121 доллар.

Для самодепортации предлагается воспользоваться приложением CBP Home App. Обещанная "премия" будет выплачена после того, как мигрант подтвердит через приложение свое возвращение на родину.

5 мая стало известно, что первый нелегальный иммигрант воспользовался программой для получения билета на рейс из Чикаго в Гондурас. Дополнительные билеты уже забронированы на текущую и следующую недели.

Президент Дональд Трамп, беседуя с журналистами в Овальном кабинете, подчеркнул, что некоторые нелегалы в будущем смогут вернуться в США законно. "Если они будут хорошими людьми и приложат немного усилий", – добавил президент.