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Мир

Трамп: "Объекты, по которым мы нанесли удары в Иране, полностью уничтожены"

Иран
Война с Ираном
США
Дональд Трамп
время публикации: 23 июня 2025 г., 21:40 | последнее обновление: 23 июня 2025 г., 21:40
Трамп: "Объекты, по которым мы нанесли удары в Иране, полностью уничтожены"
AP Photo/Jose Luis Magana

Дональд Трамп прокомментировал публикации в СМИ, в которых высказываются сомнения в том, что объектам в Иране американскими ударами причинен значительный ущерб.

"Объекты, по которым мы нанесли удары в Иране, полностью уничтожены, и все это знают. Только СМИ, распространяющие фейки, могут утверждать что-то иное, чтобы принизить наши достижения. Но даже они признают, что "они довольно серьезно повреждены", – написал президент в Truth Social .

Среди СМИ, которые "распространяют ложь", Трамп называет журналистов CNN, ABC, NBC и медиакорпорацию Comcast.

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на пресс-конференции, состоявшейся в воскресенье, 22 июня, на вопрос об эффективности ударов по ядерному объекту в Фордо, отметил, что еще предстоит оценить нанесенный объекту ущерб.

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