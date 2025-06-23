Трамп: "Объекты, по которым мы нанесли удары в Иране, полностью уничтожены"

Дональд Трамп прокомментировал публикации в СМИ, в которых высказываются сомнения в том, что объектам в Иране американскими ударами причинен значительный ущерб.

"Объекты, по которым мы нанесли удары в Иране, полностью уничтожены, и все это знают. Только СМИ, распространяющие фейки, могут утверждать что-то иное, чтобы принизить наши достижения. Но даже они признают, что "они довольно серьезно повреждены", – написал президент в Truth Social .

Среди СМИ, которые "распространяют ложь", Трамп называет журналистов CNN, ABC, NBC и медиакорпорацию Comcast.

Отметим, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу на пресс-конференции, состоявшейся в воскресенье, 22 июня, на вопрос об эффективности ударов по ядерному объекту в Фордо, отметил, что еще предстоит оценить нанесенный объекту ущерб.