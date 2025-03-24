Суд в Корее отменил импичмент и.о. президента

Конституционный суд Южной Кореи отменил импичмент, объявленный премьер-министру Хан Док Су, восстановив его в должности. Политик возвращается и к исполнению обязанностей президента. Напомним, что глава государства Юн Сок Ёль был отстранен от власти за попытку переворота.

Хан вынес суду благодарность за "мудрое решение". "Я убежден, что граждане едины в недовольстве крайней поляризацией политической сферы. Сейчас не время для раскола – приоритет в движении вперед", – заявил он.

В ближайшее время Конституционный суд должен принять решение и об обоснованности импичмента президента Юн Сок Ёля, обвиненного в мятеже. Рассмотрение обвинений против отстраненного главы государства начнется 14 апреля.

3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль объявил о введении в стране военного положения. Тогда в телеобращении к народу глава государства обвинил оппозицию в том, что она, при помощи Северной Кореи и используя контроль над парламентом, пытается подорвать конституционный порядок.

14 декабря парламент объявил импичмент Юн Сок Ёлю. 31 декабря Западный окружной суд Сеула по просьбе следствия выдал ордер на арест Юн Сок Ёля по делу о введении военного положения и попытке мятежа. 15 января президент, обвиненный в мятеже, был арестован. 7 марта по решению суда он был освобожден.