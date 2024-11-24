В Мали наемники ЧВК "Вагнер" попали в засаду исламистов, есть погибшие

Действующая в Африке исламистская группировка "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин" сообщила, что в центральной части Мали в столкновении с ее боевиками погибли по меньшей мере шесть наемников российской частной военной компании "Вагнер".

Официальные представители властей подтвердили эту информацию агентству AP. Столкновение произошло 21 ноября, колонна с российскими наемниками попала в засаду, устроенную связанными в "Аль-Каидой" джихадистами.

В последние годы в Нигере, Буркина-Фасо и Мали были совершены военные перевороты. Они были направлены против влияния бывшей колониальной владычицы трех стран – Франции. Их последствием стал резкий рост влияния России в Западной Африке.