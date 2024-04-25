Белый дом отверг предложение ХАМАСа, включающее пятилетнее перемирие с Израилем

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что США не допустят создания палестинского государства под контролем ХАМАСа. Так Кирби прокомментировал интервью, которое дал Халиль аль-Хайя агентству Associated Press.

Халиль аль-Хайя – член политбюро ХАМАСа и формальный заместитель главы ХАМАСа в Газе Яхьи Синуара и член делегации ХАМАСа на переговорах с Израилем через посредников.

В интервью АР, находящийся в Стамбуле Халиль аль-Хайя, заявил, что ХАМАС предлагает создать независимое Палестинское государство на Западном берегу и секторе Газы, а также вернуть палестинских беженцев в обмен на перемирие сроком как минимум пять лет. По его словам, если это требование будет выполнено, боевое крыло ХАМАСа будет расформировано, а "Исламское движение сопротивления" превратится в политическую партию. В этом же интервью, он заявил, что ХАМАС не сожалеет об атаках 7 октября, несмотря на разрушения, к которым они привели в секторе Газы. Он заявил, что "операция" достигла своей цели – вернула палестинский вопрос на повестку дня.

Джон Кирби, беседуя с журналистами на борту самолета Air Force One, назвал ХАМАС террористической организацией, и заявил, что лидеры ХАМАСа могли "прямо сейчас" положить конец войне. "Если бы они действительно добивались создания государства для палестинского народа, они бы не нарушали режим прекращения огня, который действовал до 6 октября, они сложили бы оружие и освободили бы заложников".