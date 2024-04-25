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Джо Байден опубликовал фотографию с четырехлетней девочкой, вернувшейся из плена ХАМАСа

время публикации: 25 апреля 2024 г., 18:31 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 18:31
Джо Байден опубликовал фотографию с четырехлетней девочкой, вернувшейся из плена ХАМАСа
Фото из официальной страницы Президента США Джо Байдена в социальной сети Х (бывш. Twitter)

Президент США Джо Байден в своем Х-блоге опубликовал фотографию со встречи с четырехлетней Авигаиль Идан, которая 7 октября была похищена террористами из кибуца Кфар-Аза и провела в туннелях ХАМАСа почти 60 дней.

Встреча состоялась накануне, 24 апреля, в Белом доме.

В комментариях к фотографии, на которой президент держит на руках улыбающуюся девочку, говорится: "В прошлом году мы добились освобождения Авигаиль, 4-летней девочки, которую удерживал ХАМАС. Она замечательная, и она восстанавливается после неописуемой травмы. Наша встреча послужила напоминанием о предстоящей работе по освобождению всех оставшихся заложников".

Авигаиль, имеющая гражданства Израиля и США, была похищена террористами из кибуца Кфар-Аза, ее мать и отец были убиты террористами. Девочка стала первой американкой, освобожденной ХАМАСом 26 ноября в рамках сделки по обмену с Израилем. Свой четвертый день рождения Авигаиль встретила в туннелях террористов.

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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 25 апреля 2024

Джо Байден встретился с 4-летней Авигаиль Идан, вернувшейся из плена ХАМАСа