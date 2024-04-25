Военно-политический кабинет принял решение о допуске наблюдателей к боевикам "Нухбы"
время публикации: 25 апреля 2024 г., 19:55 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 19:58
Члены военно-политического кабинета поддержали позицию Биньямина Нетаниягу и проголосовали за то, чтобы по просьбе Великобритании наблюдатели были допущены к боевиках "Нухбы".
Против этого решения проголосовал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. "К сожалению, премьер-министр снова привел к политически неверному решению, которое наносит урон тактики сдерживания. Вместо созыва кабинета для одобрения операции в Рафиахе и на севере, кабинет был созван для одобрения визитов международных наблюдателей к убийцам из "Нухбы", - написал он в своем Х-блоге.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 12 апреля 2024