Военно-политический кабинет принял решение о допуске наблюдателей к боевикам "Нухбы"

Члены военно-политического кабинета поддержали позицию Биньямина Нетаниягу и проголосовали за то, чтобы по просьбе Великобритании наблюдатели были допущены к боевиках "Нухбы".

Против этого решения проголосовал министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир. "К сожалению, премьер-министр снова привел к политически неверному решению, которое наносит урон тактики сдерживания. Вместо созыва кабинета для одобрения операции в Рафиахе и на севере, кабинет был созван для одобрения визитов международных наблюдателей к убийцам из "Нухбы", - написал он в своем Х-блоге.